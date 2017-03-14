Фазель: игроки увеличили давление на НХЛ, надеюсь, они найдут решение по ОИ

Президент ИИХФсообщил, что оценивает шансы участия НХЛ в Олимпиаде в Корее как «50 на 50», а также выразил надежду на положительный исход, потому что хоккеисты оказывают всё больше давления на руководство лиги. Ранее Александр Овечкин, Якуб Ворачек, Дэвид Бэйкс, Патрис Бержерон и другие игроки высказались за участие в Олимпиаде.«Ещё есть время, я думаю, наши шансы — «50 на 50». Давление со стороны игроков увеличивается, так что я надеюсь, что НХЛ и профсоюз игроков смогут найти решение. Профсоюз должен придумать, как заставить НХЛ согласиться на Олимпиаду. Думаю, тут дело в уступках. Гэри Беттмэн хочет что-то получить, единственная проблема — никто не знает, что именно. Им надо сесть за стол переговоров и решить этот вопрос.Полагаю, комиссар НХЛ — умный человек и он понимает, что если они не будут участвовать в Играх 2018 года, то рискуют не поехать и на Олимпиаду в Пекин. А для НХЛ нет лучшей площадки для продвижения своего бренда, чем Олимпиада. Отказ от поездки в Корею будет ошибкой, и НХЛ рискует своими планами на Игры в Китае", — цитирует Фазеля Inside the Games.