«Локомотив» и ЦСКА определились с составами на четвёртый матч серии

«Локомотив» и ЦСКА определились с составами на четвёртый матч полуфинала Запада. Встреча пройдёт в Ярославле, начало в 19:00 мск. В составе ярославской команды Денис Мосалёв займёт место Артёма Ильенко, Эмиль Галимов сыграет вместо Дениса Осипова.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;
Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;
Пашнин — Рафиков, Мосалёв — Апальков — Галимов;
Коледов, Лугин — Локтионов — Аверин, Кадейкин.
ЦСКА:
Фаст (Сорокин);
Науменков — Киселевич, Ничушкин — Попов — Петров;
Денисов — Блажиевский, Плэтт — Муршак — Ворошило;
Панин — Сергеев, Телегин — Андронов — Жарков;
Пивцакин, Да Коста — Светлаков — Кузьменко, Карнаухов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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