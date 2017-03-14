Прохоркин заменит Дацюка в составе СКА в 4-м матче серии с «Динамо»

Главные тренеры московского «Динамо» и петербургского СКА определились с составами на четвёртый матч серии второго раунда плей-офф. В составе «Динамо» Максим Соловьёв заменил Дмитрия Вишневского, а в составе СКА Николай Прохоркин заменит Павла Дацюка. Счёт в серии 2-1 в пользу «армейцев».
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Лазушин);
Соловьёв-Никулин, Кашпар-Терещенко-Карпов;
Кутейкин-Робинсон, Карсумс-Цветков-Тарасов;
Рылов-Хиетанен, Кокарев-Горовиков-Подшендялов;
Миронов, Брюквин-Игумнов-Галимов, Чебыкин.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Яковлев-Белов, Ковальчук-Прохоркин-Кетов;
Хафизуллин-Зуб, Гусев-Шипачёв-Дадонов;
Зубарев-Херсли, Широков-Коскиранта-Плотников;
Рыков-Рукавишников, Дергачёв-Каблуков-Барабанов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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