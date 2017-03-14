Матч «Нью-Джерси» — «Виннипег» перенесён из-за снежной бури

Матч между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Виннипег Джетс» перенесён с 14 на 28 марта, сообщает пресс-служба НХЛ.Восточное побережье США накрыла сильная снежная буря, из-за которой отменены тысячи авиарейсов. Снежный шторм пришёл после аномально тёплой зимы для северо-востока США, когда температура неоднократно поднималась выше 20 °C.Согласно прогнозам метеорологов, буря принесёт с собой от 30 до 45 см снега. Ожидается, что снегопады накроют Вашингтон, Балтимор и Филадельфию, а в Бостоне и в Нью-Йорке ситуация может быть наиболее осложнённой.