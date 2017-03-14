Вратарь «Оттавы» Андерсон выбыл с травмой нижней части тела

Вратарь «Оттавы Сенаторз»получил травму нижней части тела и не примет участия в матче с «Тампа-Бэй Лайтинг». Об этом в своём «твиттере» сообщает обозреватель TSN Брент Уоллес. В воротах канадской команды сыграет Майк Кондон.Андресон в текущем регулярном чемпионате провёл 30 матчей, одержав 21 победу с процентом отражённых бросков 93 и коэффициентом надёжности 2,23. Ранее он несколько месяцев отсутствовал в составе из-за тяжёлой болезни жены.«Оттава» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, набрав 84 очка в 67 играх.