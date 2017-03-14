Шепелев не будет главным тренером «Спартака», основной кандидат — Епанчинцев

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, руководство «Спартака» приняло решение отказаться от назначенияглавным тренером клуба. Его кандидатуру активно продвигали ветераны команды, однако боссы москвичей хотят сделать ставку на амбициозного молодого специалиста.Главным кандидатом на пост наставника красно-белых является, который возглавляет клуб ВХЛ «Сарыарка».«С большой вероятностью главным тренером «Спартака» станет Вадим Епанчинцев, его кандидатура рассматривается в первую очередь», — отметил источник.В минувшем сезоне «Спартак» занял 13-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф.