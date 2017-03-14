Даллмэн: «Барысу» нужно в следующей игре исправить ошибки, ведь отступать некуда

Защитник «Барыса»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в третьем матче полуфинала Востока (3:5, 0-3 в серии).«Неудачи в большинстве плохо на нас сказались. У нас было много шансов реализовать лишнего, у „Металлурга“ было много удалений, но не везло, вратарь у соперника сыграл хорошо. А когда долго что-то не удаётся, начинаешь нервничать, упускаешь нить игры.В какой-то степени здесь больше вопрос в психологии. По ходу сезона у нас с реализацией численного преимущества больших проблем не было, более уверенно действовали в этом компоненте. В плей-офф игры сложнее и физически, и эмоционально. С одной стороны, понимаешь, что такие возможности в игре нужно использовать, стараешься, с другой стороны, нервничаешь, что эту возможность не используешь, а когда не получается забить несколько раз подряд, это бьёт по уверенности всей пятёрки. Нам нужно собраться и в следующей игре исправить наши ошибки, ведь отступать некуда.Все мы в игре злимся, если что-то не удаётся, это эмоции, и так в хоккее бывает. „Металлург“ — сильный соперник, у них мощная первая пятёрка, отлично играют в большинстве. Нам сегодня не везло, Карли хорошо отыграл в воротах, а вот мы, полевые игроки, не смогли забить достаточно шайб и так использовать численное преимущество, как соперник.Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? Отдохнуть после этого матча, перезагрузить голову, разобрать ошибки и в следующем матче биться от смены к смене», — цитирует Даллмэна Today.kz.