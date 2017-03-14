Соботка: «Авангард» должен навязывать «Ак Барсу» свою игру

Нападающий «Авангарда»прокомментировал победу над «Ак Барсом» в третьем матче полуфинала Востока (4:3 ОТ, 1-2 в серии).«У «Ак Барса» обученная команда, против которой надо играть строго во всех зонах. Так же, как и они против нас. Ну и понятно, что по возможности не доводить игру до овертайма, ведь игры идут через день. Соперник играет дома, понятно, что они должны играть первым номером. Выездная игра подразумевает в первую очередь качественную игру в своей зоне. Что касается терпения, то здесь важно сыграть сдержанно в силовой борьбе, без неоправданных удалений. И, безусловно, нам следует навязывать свою игру, а не отсиживаться и выжидать, когда они ошибутся.Здорово, конечно, что сегодня мы дважды отыграли две шайбы, верили в себя до последнего. Выиграли за счёт характера. Понятно, что соперник хотел поздравить своего главного тренера победой.В следующем матче надо сыграть так же, как и сегодня, — терпеливо, с характером, упорной работой даже в деталях, внутренней уверенностью», – цитирует Соботку «Спорт Бизнес Online».