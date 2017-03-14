Игроки «Сочи» Барулин и Игнатушкин провели мастер-класс для юных хоккеистов

Вратарь «Сочи», защитники нападающийпозанимались с молодыми воспитанниками российских хоккейных школ 2005 года рождения. Также в мастер-классе поучаствовал и экс-главный тренер черноморского клуба. Организаторами мероприятия выступили ФХР и образовательный центр «Сириус», на базе которого и были проведены все занятия.Спортсменам был предложен широкий спектр упражнений: ледовые занятия для полевых игроков и вратарей, упражнения по технике передвижения на коньках, технике владения клюшкой и шайбой, а также учебно-тренировочные занятия в зале. Помимо этого были проведены семинары и теоретические занятия для тренеров.Целью подобной программы ФХР является повышение уровня специальной подготовленности занимающихся, а также обновление теоретических и практических знаний тренеров в вопросах подготовки юных спортсменов.«Спасибо Федерации хоккея России за то, что пригласили. Я впервые провожу мастер-класс, надеюсь, что для детей это будет отличным опытом. Наша школа вратарей была бы представительнее, если бы в наше время проводились такие мероприятия», — сказал после мастер-класса Барулин.