Анелёв: победа над «АБ» в третьем матче крайне важна в психологическом плане

Защитник «Авангарда»прокомментировал победу над «Ак Барсом»в третьем матче полуфинала Востока (4:3 ОТ, 1-2 в серии).«Мы оказались в очень неприятной ситуации, когда позволили сопернику взять два матча в Омске. Сегодня действительно решалось многое. Либо мы цепляемся за серию, либо висим на волоске. Здорово в итоге, что сегодня мы вернулись в серию. Крайне важная победа в психологическом плане, двигаемся дальше.Набрал первое очко в серии с „Ак Барсом“ — наконец-то! А так, да, увы, после двух домашних матчей я был без очков, и это, безусловно, расстраивало. Но сами понимаете, что ещё больше расстраивал командный результат. Поэтому необходимо было добавлять в игре и характере, как мне, так и, думаю, всем ребятам.Игра получилась зрелищной, голы, хиты — всё в лучших традициях плей-офф. Голов получилось действительно много, нам их не хватало в предыдущих матчах.В целом сюрпризов от „Ак Барса“ не было, они играют в свой привычный хоккей. Очень закрытый, системный. Вся пятёрка сзади, в атаке местами забросами, одним активным форвардом на вершине», – цитирует Анелёва «Спорт Бизнес Online».