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175 лет назад 2016
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Кудашов: неважно, какое звено «Локомотива» забило, важен результат

14 марта 2017, вторник. 21:59. Хоккей
Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в четвёртой игре западного полуфинала ЦСКА (5:1, 2-2).

«Два периода была равная игра, в третьем использовали моменты. Использовали большинство, молодцы. Резервисты нормально влились, а по травмам по ходу матча — вроде обошлось.

Какая разница, какое звено сыграло? Мы — одна команда. Неважно, звено Красковского или другое забило, важен результат», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

>>> Потерять Мурыгина и смять ЦСКА! Ярославль обыграл «армейцев» 5:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив ХК ЦСКА Алексей Кудашов
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