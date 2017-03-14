Кудашов: неважно, какое звено «Локомотива» забило, важен результат

Главный тренер ярославского «Локомотива»прокомментировал победу своей команды в четвёртой игре западного полуфинала ЦСКА (5:1, 2-2).«Два периода была равная игра, в третьем использовали моменты. Использовали большинство, молодцы. Резервисты нормально влились, а по травмам по ходу матча — вроде обошлось.Какая разница, какое звено сыграло? Мы — одна команда. Неважно, звено Красковского или другое забило, важен результат», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.