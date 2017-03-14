СКА выиграл четвёртый матч серии и поставил «Динамо» на грань выбывания

СКА одержал победу над московским «Динамо» в четвёртом матче полуфинала Запада. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:1 (3-1 в серии).В первом периоде счёт открыл Антон Белов. Во второй двадцатиминутке бело-голубые смогли отыграться благодаря голу Дениса Кокарева, но вскоре пропустили вторую шайбу, отличился Сергей Широков. В заключительной трети Патрик Херсли реализовал большинство, а окончательный результат установил Евгений Кетов, поразивший пустые ворота на последней минуте.