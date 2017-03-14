Барабанов: без Дацюка СКА сегодня было тяжело, но главное, что мы победили

Нападающий СКАпрокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (4:1) в четвёртом матче западного полуфинала. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев».«Главное, что команда победила, а то, что я набрал очко, — не важно. Без Дацюка сегодня тяжело было. Как бы оценил матч для себя? Мы выиграли — значит всё хорошо. В моменте с голом Широкова всё спонтанно получилось, конец смены, Хафизуллин мне отдал, и мы как-то с мясом шайбу затолкали. Такие голы нужны», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.