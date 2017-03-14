Херсли: ничего не мог поделать, когда забил в свои ворота, отскоки случаются

Защитник СКАпрокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (4:1) в четвёртом матче западного полуфинала. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев».«В плей-офф всегда битва, тут случаются такие отскоки, когда шайбы не видишь. Хорошо, что я потом забил и СКА победил. Расстроился ли я, когда забил в свои ворота? Здесь ничего нельзя поделать, просто неудача, шайба попала в конёк и потом залетела в ворота. У нас не было установки играть аккуратнее, тренеры такого не говорили, просто все отлично понимают, что если ты мало удаляешься, то у тебя намного больше шансов победить. Естественно, серия для СКА ещё не закончена, нужно победить дома в четверг», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.