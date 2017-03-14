Знарок: некоторые в «Динамо» называют меня гостем? Это жизнь, сложновато

Главный тренер СКАпрокомментировал победу над московским «Динамо» в четвёртом матче западного полуфинала (4:1, 3-1 в серии).«Тяжёлая игра. Нас с победой. Готовимся к следующей встрече. Не тяжело ли мне играть против «Динамо», где некоторые называют меня гостем? Это жизнь. Сложновато, но как-то выходим из этого положения. Друзья в клубе остались. И среди болельщиков, и среди ребят», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.