А. Медведев: к Давыдову испытываю уважение, сожалею, что инцидент связан с ним

Член правления СКАпрокомментировал штраф трёхкратного олимпийского чемпиона, вице-президента московского «Динамо»за слова о судействе.«Если есть претензии к судейству, то подавайте обоснованный протест, а «Динамо» не подавало. Считаю, что это был чисто эмоциональный перехлёст, сегодня болельщики вели себя корректно, это очень хорошо, руководство «Динамо» провело работу, и было приятно слышать, как болеют по-настоящему.Дело не в Виталии Семёновиче, он – легенда, уникальный человек. Почему и зачем он сделал это заявление — это не на его совести, а на совести клуба. Вообще, считаю, что заявление по итогам матча должны делать уполномоченные люди. Зачем Виталия Семёновича вовлекать? Наказали не Давыдова, а наказали клуб. Лично я испытываю к нему огромное уважение, мы близко знакомы, сожалею, что этот инцидент связан с ним», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.