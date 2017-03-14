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Густафссон: в первых двух матчах «Авангард» не уступал «Ак Барсу» по игре

14 марта 2017, вторник. 23:14. Хоккей
Защитник «Авангарда» Эрик Густафссон прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в третьем матче полуфинала Восточной конференции. Счёт в серии стал 1-2.

«Очевидно, что никто не был доволен результатом первых двух матчей. Но хочу сказать, что по самой игре не уступали сопернику. Другое дело, что реализация моментов нас подвела, соперник в этом смысле был, наверное, более концентрирован и удачлив.

Как правило, везёт больше тому, кто усердно работает, больше желает победы. Хоккей в этом отношении справедлив. Побеждают сильнейшие, характерные, в том числе благодаря удаче. Очень надеюсь, что мы сохраним эту удачу на последующие матчи.

Игра получилась интересной, кубковой по накалу. Обе команды играли в первую очередь на результат. Конечно, когда пропустили дважды в начале, у нас не было иного выбора, кроме как идти в атаку и давить. Они дважды увеличивали отрыв, но мы их доставали и в итоге дожали», – цитирует Густафссона «Спорт Бизнес Online».

Считаешь, что Густафссон поможет «Авангарду» сравнять счёт в серии? Возьми его в свою команду в фэнтези-турнире!
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс Эрик Густафссон
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14 марта 2017, вторник
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