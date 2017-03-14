Густафссон: в первых двух матчах «Авангард» не уступал «Ак Барсу» по игре

Защитник «Авангарда»прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в третьем матче полуфинала Восточной конференции. Счёт в серии стал 1-2.«Очевидно, что никто не был доволен результатом первых двух матчей. Но хочу сказать, что по самой игре не уступали сопернику. Другое дело, что реализация моментов нас подвела, соперник в этом смысле был, наверное, более концентрирован и удачлив.Как правило, везёт больше тому, кто усердно работает, больше желает победы. Хоккей в этом отношении справедлив. Побеждают сильнейшие, характерные, в том числе благодаря удаче. Очень надеюсь, что мы сохраним эту удачу на последующие матчи.Игра получилась интересной, кубковой по накалу. Обе команды играли в первую очередь на результат. Конечно, когда пропустили дважды в начале, у нас не было иного выбора, кроме как идти в атаку и давить. Они дважды увеличивали отрыв, но мы их доставали и в итоге дожали», – цитирует Густафссона «Спорт Бизнес Online».