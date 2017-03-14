А. Медведев: спросил у Коскинена: «Кутейкин — твой друг?» Он ответил, что нет

«Кубковый матч, СКА очень уверенно начал, «Динамо» не могло войти в зону. Это убаюкало, вдруг пошли ошибки, вратарь хорошо сыграл. В третьем периоде СКА стал играть по счёту, построение игры, несмотря на худшие показатели, позволило «армейцам» выиграть. Сегодняшняя игра была тяжелее, чем третья. Это ещё связано с отсутствием Павла Дацюка, его значение велико.
Я спросил у Коскинена: «Кутейкин — твой друг?» Микко ответил, что нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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Видео голов Кутейкина доступно в официальном аккаунте КХЛ в «Твиттере».