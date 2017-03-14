А. Медведев: спросил у Коскинена: «Кутейкин — твой друг?» Он ответил, что нет

Член правления СКАпрокомментировал победу команды в четвёртом матче (4:1) серии второго раунда с московским «Динамо», а также две шайбы, пропущенные в этой серии вратарём команды, которые ему забросилбросками от красной линии. Счёт в серии — 3-1 в пользу СКА.«Кубковый матч, СКА очень уверенно начал, «Динамо» не могло войти в зону. Это убаюкало, вдруг пошли ошибки, вратарь хорошо сыграл. В третьем периоде СКА стал играть по счёту, построение игры, несмотря на худшие показатели, позволило «армейцам» выиграть. Сегодняшняя игра была тяжелее, чем третья. Это ещё связано с отсутствием Павла Дацюка, его значение велико.Я спросил у Коскинена: «Кутейкин — твой друг?» Микко ответил, что нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.