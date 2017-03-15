Эллисон: успех «Динамо» Мн в «регулярке» ничего не значит после такого плей-офф

Нападающий минского «Динамо»подвёл итоги сезона-2016/17. В регулярном чемпионате команда заняла пятое место на Западе, а в плей-офф проиграла «Локомотиву» в первом раунде со счётом 1-4.«После пятой встречи в раздевалке было разочарование. Крэйг Вудкрофт не кричал, но чётко объяснил, что мы делали не так. Тренеры разработали хороший план на игру, однако мы допустили много ошибок, и соперник этим воспользовался.В матчах на вылет все ощущают повышенную ответственность, и наши оппоненты тоже. Все хотят побеждать и показать максимум. У нас просто не получилось. Даже сейчас говорить об этом трудно. Провели хороший регулярный сезон, но после такого плей-офф те успехи уже ничего не значат. Всё-таки в профессиональном спорте игры на вылет — это главное.По сути, „регулярка“ — лишь репетиция перед плей-офф. Её цель — отделить команды, у которых остаётся возможность завоевать трофей, от тех, у которых её нет. По итогам чемпионата мы отстали от Ярославля всего на пять очков, поэтому чувствовали: шанс есть», — цитирует Эллисона «Прессбол».