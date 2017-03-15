«Чикаго» увёз победу из Монреаля, Анисимов, Панарин и Радулов набрали по 1 очку

«Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде выиграл у «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1.На 13-й минуте Патрик Кейн с передачивывел гостей вперёд, а Джонни Одуйя в середине второго периода упрочил лидерство «Чикаго».на старте заключительной трети сделал счёт 3:0. В дальнейшем Пол Байрон и Ши Уэбер (с передачи) сократили отставание своей команды до минимума, но избежать поражения «Монреаль» не сумел. Окончательный счёт установил незадолго до финальной сирены Джонатан Тэйвз.