Гол Сошникова не спас «Торонто» от разгрома в игре с «Флоридой»

В матче регулярного чемпионата НХД «Флорида Пантерз» на домашнем льду разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 7:2.В первом периоде ворота гостей поразили Александр Барков, Колтон Севьюр и Джонатан Маршессо, на что «Торонто» ответил точным броском Леонида Комарова.После перерыва Маршессо и Райлли Смит упрочили лидерство „Флориды“.отыграл один гол, но большего добиться канадцы не сумели, под занавес второго периода пропустив и от Юсси Йокинена.Окончательный счёт на 43-й минуте установил Кейт Яндл.