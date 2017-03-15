Юрзинов-мл.: горжусь командой и говорю спасибо, что доверили «Куньлунь» с нуля

Заслуженный тренер Россииподвёл итоги выступления дебютанта КХЛ «Куньлунь Ред Стар».«Я горжусь той командой, которую удалось создать в первый год её существования. Это очень непростой проект, всё приходилось начинать с самого начала. Проделана гигантская работа. Комплектация команды, тяжелейший сезон. Нам пришлось преодолеть огромное количество сложностей. Работать с нуля непросто, накладывается дополнительная ответственность.Считаю, что выступили достойно. Хоккей в Китае получит толчок к развитию после создания нашей команды. Горжусь и говорю спасибо за то, что поступило предложение, что мне доверили такой проект. Я работал с полным воодушевлением.В прессе появилась информация, что со следующего сезона в «Куньлуне» будет работать Майк Кинэн. Я со своей стороны буду ждать предложений от других клубов. Повторюсь, нами проведён удачный и хороший сезон. Как с 15 июня начали, так и впахивали до последней игры с Магнитогорском», — сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.