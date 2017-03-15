«Аризона» по буллитам обыграла «Лос-Анджелес»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на выезде выиграл у «Лос-Анджелес Кингз». Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а в серии буллитов удачливее оказались гости.На 26-й минуте Тайлер Тоффоли вывел вперёд «Кингз». Макс Доми в заключительной трети восстановил равновесие, но Тоффоли на 59-й минуте вернул «Лос-Анджелесу» лидерство. Удержать преимущество хозяева не сумели, Доми оформил дубль при игре 6 на 5.В серии буллитов, которая продолжалась 22 броска, выиграли «Койотс», а победная попытка на счету Энтони Дианджело.