Тальбо: пятая игра в серии с ЦСКА будет во многом решающей

Нападающий ярославского «Локомотива»поделился эмоциями после четвёртой игры серии с ЦСКА (5:1, 2-2 в серии).«Это была важная игра для нас, нам нужно было выйти и сыграть в свой хоккей, сыграть лучше, чем в прошлый раз. Второй и третий периоды сегодня сложились так, как мы хотели. Мы не ошибались и не давали ЦСКА столько же шансов, как в прошлый раз.Очевидно, что ЦСКА хорошо нас разобрал, они играли мощно и собранно, часто не давали нам вздохнуть. В большинстве мы старались, и когда шайба всё-таки зашла, маленький груз упал с плеч. Их четвёрка очень быстро двигается, иногда бывает тяжело отдавать передачи, открываться. У нас всё работает, когда мы тоже быстро занимаем позиции и когда руки не дрожат при передачах. Во второй игре и сегодня нам удавалось проводить быстрые розыгрыши, в этом залог успеха. Но в плей-офф каждую игру команды немного меняются, и в следующем матче всё может быть по-другому. Пятая игра будет во многом решающей. Ничья в серии, счёт 2-2, нужно работать ещё лучше», — передаёт слова Тальбо корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.