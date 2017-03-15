Сошников забросил 100-ю шайбу новичков «Торонто» в текущем сезоне

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс»отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:7). 23-летний российский игрок забил 100-й гол новичков «Мэйпл Лифс» в сезоне.Всего в 53 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Сошникова 8 (5+3) очков. Среди других новичков «Торонто» шайбы распределились так: Остон Мэттьюс (31), Вильям Нюландер (18), Митч Марнер (17), Коннор Браун (15), Зак Хайман (9), Никита Зайцев (3) и Фредерик Готье (2). Всего в сезоне «листья» забили 206 голов.