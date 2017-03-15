«Питтсбург» подписал контракт новичка с лучшим бомбардиром NCAA Эстоном-Ризом

«Питтсбург Пингвинз» подписал двухлетний контракт новичка с форвардом, сообщает официальный сайт клуба.22-летний американский игрок не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, последние 4 сезона выступал в NCAA за Северо-Восточный университет (штат Массачусетс). В текущем сезоне набрал 63 (31+32) очка в 38 матчах и является лучшим бомбардиром лиги.Контракт вступит в силу со следующего сезона. Остаток текущего сезона Эстон-Риз проведёт в фарм-клубе «пингвинов» в АХЛ «Уилкс-Бэрри».