Вячеслав Ушенин: уверен, «Амур» проявил бы себя и в плей-офф

Нападающий «Амура»поделился эмоциями от вызова в олимпийскую сборную и подвёл итоги сезона.«Мы с братом не любим громких слов, но играть в сборной — это мечта и наша, и нашего отца, хоккейного тренера. Он назвал нас в честь Вячеслава Фетисова и Владислава Третьяка, за руку привёл на площадку, так что в эти дни, можно сказать, большой отцовский праздник. В раздевалку зашёл спортивный директор и сказал: мол, будьте готовы, нас с Владиславом плюс Кирилла Капустина могут пригласить в олимпийскую команду. Прогноз через несколько дней оправдался — в клуб действительно пришли официальные вызовы.Могильный по ходу сезона постоянно делился своим опытом и подсказывал, как немного изменить свой стиль, на какой высоте бросать шайбу тому или иному вратарю, где нужно доработать. Но на сей раз не стал давить, всё-таки для нас это первый вызов в сборную. В любом случае в клубе нас поздравили и напутствовали.Никогда не обсуждаем тренеров, копаемся только в себе. Начало сезона «Амур» не смог занести себе в актив. У нас была тяжёлая предсезонка, как мы уже говорили с братом, самая трудная в нашей карьере. Она пошла на пользу — во второй половине чемпионата в движении мы никому не уступили, набрали отличный ход. Честно говоря, жаль, что сезон для команды завершился в феврале. В Новом году мы находились на пике формы, одержали серию громких побед и, уверен, проявили бы себя и в плей-офф. У нас был заложен функциональный фундамент, плюс новый тренер раскрепостил команду, мобилизовал. Ну и конечно, в плане тактики мы смогли немного больше уделять внимания атаке, что всем форвардам пошло только на пользу.Матчи в Южной Корее? Мы знаем, что это будет очень важная поездка с точки зрения подготовки к Олимпиаде-2018. Понятно, что руководство каждый день использует по максимуму — чтобы провести разведку. Но и мы, игроки, постараемся свой шанс не упустить — выложимся на 200 процентов. В сборной иначе никак нельзя», — цитирует игрока Russia-Hockey.