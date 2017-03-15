Овечкин: если буду забивать такие голы, ситуация быстро развернётся в мою пользу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал итоги победного матча с «Миннесотой Уайлд» (4:2), в котором россиянину удалось прервать 10-матчевую безголевую серию.«Хорошо, что удалось забить. Да, это был не идеальный «выстрел». Но у меня были хорошие возможности до этого, а шайба в ворота не заходила. Если я буду забивать такие голы, то ситуация очень быстро развернётся в мою пользу», — приводит слова Овечкина Washington Post.В 69 матчах нынешнего регулярного чемпионата Овечкин забил 28 голов и отдал 30 результативных передач. В списке лучших снайперов лиги Александр идёт на 15-м месте, на 7 шайб отставая от лидеров Сидни Кросби и Брэда Маршана.