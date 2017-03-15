Купер: с каждым сейвом Василевского «Тампа» становилась увереннее

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал победу над «Оттавой Сенаторз» (2:1 ОТ) и оценил игру голкипера Андрея Василевского. Россиянин отразил 31 из 32 бросков и в результате одержал 17-ю победу в сезоне.«Он был невероятно спокоен, излучал уверенность. Он контролировал каждый бросок. С каждым его сейвом мы становились всё увереннее на скамейке. Победная серия — это маленькая пробежка для нас, которую мы бы не совершили без нашего вратаря», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.