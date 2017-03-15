Фридман: защитником «Магнитки» Береглазовым интересуется «Нью-Йорк Рейнджерс»

Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnetсообщил, что защитник действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга»входит в сферу интересов «Нью-Йорк Рейнджерс».«Не знаю, собираются ли «рейнджеры» летом пытаться заполучить Кевина Шаттенкирка из «Вашингтона», но есть ещё один защитник, свободный агент, которого команда из Нью-Йорка может затащить к себе. Его зовут Алексей Береглазов, это 22-летний леворукий защитник, выступающий за магнитогорский «Металлург». «Рейнджерс» считается фаворитом в борьбе за него», — отметил Фридман.В 7 матчах текущего розыгрыша Кубка Гагарина Береглазов набрал 6 (0+6) очков при двух минутах штрафа и показателе полезности «+9». В нынешнем и прошлом сезонах Алексей привлекался в сборную России на матчи Евротура, а прошлым летом ездил в лагерь развития «Аризоны Койотс». Береглазов не был задрафтован в НХЛ.