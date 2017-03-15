Бекстрём: этот гол придаст Овечкину уверенности

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал завершение 10-матчевой безголевой серии Александра Овечкина. Российский хоккеист также прервал свою 18-матчевую безголевую серию в равных составах. Обе безголевые серии рекордные.«Он прирождённый снайпер, и я уверен, что этот гол добавит ему уверенности. Было видно, что после гола она уже у него появилась: он здорово катался, активно прессинговал защитников. Было приятно за этим наблюдать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.