Гомоляко: Зарипов показывает уникальную игру, он достоин продления контракта

Бывший вице-президент «Трактора», в прошлом известный нападающийоценил выступление в плей-офф нападающего магнитогорского «Металлурга», забросившего 11 шайб в 8 матчах.«Перед началом плей-офф я был в Магнитогорске и видел, как он тренируется, как готовится к предстоящим играм, поэтому я практически не удивлён его игрой. Если Данис будет продолжать играть в таком же духе, то для него будет вполне приемлемо побить рекорд Евгения Дадонова (15 шайб) по голам в плей-офф.Его контракт с «Магниткой» — не моё дело. Тем не менее могу сказать, что сейчас Зарипов показывает действительно уникальную игру, и, конечно, он достоин продления контракта. Ему надо продолжать играть и играть, ещё несколько лет. Зная Даниса, могу сказать, что он очень хорош и в раздевалке, командный игрок, поэтому такие хоккеисты, как он, нужны каждой команде», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.