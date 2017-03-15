Айкел забросил по шайбе в чужие и в свои ворота в матче с «Сан-Хосе»

Форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел забросил единственную шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с действующим победителем западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» (1:4), которая стала для него 20-й в сезоне.
Во втором периоде Айкел забил гол в свои ворота, неудачно приняв пас из-за своих ворот. В 49 матчах на его счету стало 48 (20+28) очков при показателе полезности «-8».
Видео голов Айкела доступны на официальном сайте НХЛ:
https://www.nhl.com/video/t-283422788/c-50350303
https://www.nhl.com/video/t-283422788/c-50358003