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Айкел забросил по шайбе в чужие и в свои ворота в матче с «Сан-Хосе»

15 марта 2017, среда. 11:15. Хоккей
Форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел забросил единственную шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с действующим победителем западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» (1:4), которая стала для него 20-й в сезоне.

Во втором периоде Айкел забил гол в свои ворота, неудачно приняв пас из-за своих ворот. В 49 матчах на его счету стало 48 (20+28) очков при показателе полезности «-8».

Видео голов Айкела доступны на официальном сайте НХЛ:
https://www.nhl.com/video/t-283422788/c-50350303
https://www.nhl.com/video/t-283422788/c-50358003
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Джек Айкел
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