Айкел забросил по шайбе в чужие и в свои ворота в матче с «Сан-Хосе»

Форвард «Баффало Сэйбрз»забросил единственную шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с действующим победителем западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» (1:4), которая стала для него 20-й в сезоне.Во втором периоде Айкел забил гол в свои ворота, неудачно приняв пас из-за своих ворот. В 49 матчах на его счету стало 48 (20+28) очков при показателе полезности «-8».Видео голов Айкела доступны на официальном сайте НХЛ: