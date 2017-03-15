Антипин может перейти в «Баффало», «Сэйбрз» выиграли конкуренцию у 4 команд НХЛ

Защитник действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга»заинтересовал несколько клубов НХЛ. Об этом сообщает Sportsnet. Наиболее вероятен переход игрока в «Баффало Сэйбрз», который выиграл борьбу за Антипина у «Калгари Флэймз», «Чикаго Блэкхоукс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Питтсбурга».Воспитанник магнитогорского хоккея не задрафтован ни одним клубом НХЛ. Хоккеист выступает в КХЛ с 2010 года. Антипин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе уральской команды. В текущем сезоне на счету игрока 24 (6+18) очка в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Антипина 5 (3+2) очков в 8 матчах. Команда из Магнитогорска в шаге от выхода в финал Западной конференции КХЛ — счёт в серии с «Барысом» 3-0.