Хоккеисты «Локомотива» Мурыгин и Накладал избежали серьёзных травм

Вратарь «Локомотива»и защитникизбежали серьёзных травм и готовы в дальнейшем помогать ярославской команде в плей-офф. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Юрий Лукин.«Там ничего серьёзного нет. Все будут играть», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.Накануне в четвёртом матче серии «Локомотив» крупно выиграл у ЦСКА со счётом 5:1. Следующий матч будет сыгран в Москве 16 марта, счёт в серии ничейный – 2-2.