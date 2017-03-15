Зыков: восстановление займёт около недели, переживают, чтобы не было сотрясения

Форвард «Каролины»рассказал о своей травме и дебюте в НХЛ. Российский хоккеист забил гол в первом же матче на уровне НХЛ, а во втором получил травму в первой же смене.«Сказали, что восстановление займёт примерно неделю. Команда переживает, чтобы не было сотрясения мозга. Какой главный урок после того эпизода? Травмы обычное дело, без них не обойтись. Я же не первый год в хоккее. Знаю, что бывает разное.Первый матч в НХЛ? Думал только о том, чтобы сыграть хорошо, надёжно и полезно. Хотелось не дать забить сопернику в свою смену, но вот повезло и у чужих ворот. Радость была, конечно. Все поздравляли. Как я себе представлял первый гол в НХЛ? Вы знаете, никак не представлял. Загадывать такое не стоит, идет скорее в ущерб. Что будет завтра, я не знаю. Мне остаётся только работать. Строить планы до конца сезона не хотелось бы. Для начала было бы неплохо восстановиться. Остальное уже потом», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.