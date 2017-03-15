СКА — 5-й по посещаемости в Европе, «Спартак» в 2 раза улучшил показатели

Официальный сайт ИИХФ опубликовал рейтинг европейских клубов по посещаемости в сезоне-2016/17. В первую десятку попали четыре команды, выступающие в КХЛ, из них всего одна представляющая Россию.
На втором месте минское «Динамо» – 13 230 зрителей в среднем на игре, на пятой строчке – СКА (11 735 болельщиков). Седьмую строчку занял «Йокерит» (9610), девятую – «Слован» (9104). «Спартак» поднялся в рейтинге с 31-го на 16-е место. Средняя посещаемость столичного клуба в этом сезоне составила 7288 зрителей. Рижское «Динамо» опустилось с 39-й на 75-ю строчку.
Рейтинг выглядит так:
1. (1) «Берн» (Швейцария) – 16 399
2. (6) «Динамо» ( Белоруссия, КХЛ) – 13 230
3. (3) «Кельнер Хайе» (Германия) – 12 662
4. (2) «Айсбэрен» (Германия) – 12 052
5. (4) СКА (Россия, КХЛ) – 11 735
6. (5) «Адлер» (Германия) – 10 812
7. (7) «Йокерит» (Финляндия, КХЛ) – 9610
8. (8) «Цюрих» (Швейцария) – 9214
9. (12) «Слован» (Словакия, КХЛ) – 9104
10. (9) «Фрелунда» (Швеция) – 9029
11. (11) «Авангард» – 8508
12. (13) «Локомотив» – 8381…
16. (31) «Спартак» – 7288…
18. (30) «Салават Юлаев» – 7106
19. (19) «Сибирь» – 7094…
21. (35) «Трактор» – 7059
22. (24) «Металлург» Магнитогорск – 7051…
25. (22) «Амур» – 6678…
28. (29) «Ак Барс» – 6471…
32. (21) «Динамо» Москва (все – КХЛ) – 6113.