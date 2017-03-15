«Медвешчак» больше не будет выступать в КХЛ, команда вернётся в австрийскую лигу

«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ. Сообщается, что команда возвращается в Австрийскую хоккейную лигу. «Медвешчак» выступал в этой лиге с 2009 по 2013 год.В КХЛ «Медвешчак» выступал четыре сезона. В дебютном сезоне-2013/14 команде удалось пробиться в плей-офф. «Медвешчак» уступил в первом раунде будущему финалисту — клубу «Лев» из Праги. Три следующих чемпионата команда не попала в плей-офф. В текущем сезоне клуб распродал игроков и отпустил главного тренера Дуайера, в том числе переходы состоялись и после дедлайна КХЛ.