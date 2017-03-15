Новиков: Питер созрел для второй команды в КХЛ, она должна называться «Спартак»

Заслуженный тренер Россиисчитает, что вышедший из состава КХЛ «Медвешчак» должна заменить вторая команда из Санкт-Петербурга.«Питер созрел для второй команды, это всем будет в радость. Это огромный город с хоккейными традициями. Инфраструктура хоккейная там развивается сумасшедшими темпами. Здесь надо думать о сотнях детей, которые занимаются хоккеем. Есть пирамида, но на её верху только одна топовая команда — СКА. И у них в этом плане ограничены возможности. Со всех сторон, и с социальной в первую очередь, будет просто здорово, если Питер откроет вторую команду. Начнётся новое противостояние, это для города будет интересно. Коллектив должен называться «Спартак».Может быть, какой-то ещё иностранный клуб включится. Это вопрос большой политики, а не спорта. Я считаю, что КХЛ – наша идея, мы там играем главную роль, и мы должны, привлекая новые команды, нести туда не только приглашение к нам, а помогать хоккеистам и тренерам. У нас много невостребованных молодых ребят, а мы об этом забыли», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.