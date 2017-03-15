Вучинич: в конце мая станет точно известно, где продолжит выступать «Медвешчак»

Директор по связям с общественностью «Медвешчака»прокомментировал объявление о том, что команда со следующего сезона возвращается в австрийскую лигу.«Срок подачи заявок и гарантий клубов на участие в чемпионате КХЛ продолжается до 30 апреля 2017 года. Наша заявка на участие в чемпионате КХЛ, т. е. подача документов до вышеуказанного срока, зависит от планов и ответа наших спонсоров, в первую очередь от того, продолжится ли сотрудничество между «Медвешчаком» и российскими партнёрами.Сегодняшнее подтверждение участия в Австрийской хоккейной лиге (EBEL) никоим образом не зависит от наших будущих планов в КХЛ. Чемпионат, в котором «Медвешчак» точно будет выступать в следующем сезоне, станет известен в конце мая текущего года, после окончания срока подачи заявок», — сообщил Вучинич «Чемпионату».