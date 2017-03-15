А. Медведев: база для игры в КХЛ у «Медвешчака» отсутствует

Член совета директоров КХЛвыразил своё отношение к возможному уходу «Медвешчака» из состава лиги. Хорватский клуб со следующего сезона планирует выступать в Австрийской хоккейной лиге, в которой он играл с 2009 по 2013 год.«Это нельзя назвать радостным событием. У «Медвешчака» была своеобразная команда на основе хоккеистов североамериканской школы, которая была хорошим вызовом для наших команд. Хочу напомнить, как начинал «Медвешчак» — разгромом ЦСКА со счётом 7:1. Команда играла в плей-офф. Но хорватский бизнес не смог собрать необходимую сумму для того, чтобы клуб достойно выглядел в КХЛ. А перебиваться с хлеба на воду – думаю, это не лучший вариант для любой команды, включая «Медвешчак». Для того чтобы закрыть долги, распродали всех хоккеистов и играли в две пятёрки последние матчи. Это не очень хорошо. С одной стороны, клуб выполнил свои обязательства, доиграл сезон. Но с другой — база для игры в КХЛ у них, к сожалению, отсутствует.Кем следует заменить «Медвешчак» — российским клубом или иностранным? Я думаю, критерии должны быть одинаковыми – в первую очередь финансовая состоятельность и долгосрочный подход. Это должен быть клуб со школой, желательно с молодёжной командой и фарм-клубом. Это позволяет строить команду не на один, два или три года, а на долгосрочный период, что необходимо. Команда за один год не строится», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.