Беттмэн: новая арена «Эдмонтона» — феноменальна, здание блестит и сияет

Комиссар Национальной хоккейной лигиподелился мнением о новой арене «Эдмонтон Ойлерз».«Я впервые вижу арену в завершённом виде и могу сказать, что она феноменальна. Другого слова не могу подобрать. Это гениальный проект. Здесь есть всё. Здание блестит, сияет. Невероятно. Можно долго говорить о ней. Надо отдать должное Дэрилу Катцу и клубу.Я знал, что со строительством арены связаны большие планы, что Ледяной район будет олицетворять весь Эдмонтон. Теперь мы видим его во всей красе и понимаем, что он изменит облик города. Это хорошо не только для „Ойлерз“. Это говорит о качестве жизни в городе. Это очень радует. Как и то, что команда в первый год на новой арене играет лучше, чем раньше», — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги.