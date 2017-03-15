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Женская сборная США угрожает бойкотом ЧМ из-за низкой зарплаты

15 марта 2017, среда. 19:19. Хоккей
Женская сборная США по хоккею угрожает бойкотировать чемпионат мира из-за спора, касающегося заработной платы. Как сообщает Sportsnet, сегодня, 15 марта, представители команды объявили, что американская сборная не будет участвовать в турнире, который стартует 31 марта в городе Плимут, штат Мичиган. Хоккеистки сообщили, что не приедут на тренировочный сбор, открывающийся 21 марта, если не достигнут согласия в вопросах справедливой поддержки и достойной заработной платы.

Согласно сообщениям юристов, женская сборная США имела профессиональные контракты только в олимпийские годы, когда игрокам выплачивали по $ 1 тыс. каждый месяц в течение полугода. «Мы просим федерацию хоккея США в полной мере поддерживать программы развития женского хоккея и перестать относиться к нам по остаточному принципу», — отмечает капитан сборной Меган Дагган. Отметим, что женская сборная США – действующий чемпион мира.

Известно, что представители европейских сборных по женскому хоккею также не слишком довольны финансированием. Так, женская сборная Швеции не имеет специальных бонусов за победы и достижения, которые есть у мужской.
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
15 марта 2017, среда
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