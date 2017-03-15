Занковец: победил сильнейший, нет разницы, с каким счётом «Барыс» проиграл серию

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги после поражения в серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (0-4).«Что касается сегодняшней игры, то получился хороший матч. Что касается серии, то в определённых моментах мы были близки к положительному результату в играх. Но нужно отдать должное сопернику. Знаете, если вспомнить прошлый год, мне больше всех нравился «Металлург» и я ставил на то, что они выиграют прошлый сезон. В этом хоккейном году они не стали слабее, они стали сильнее. Мы проиграли очень хорошей и организованной команде. Здесь, как говорится, победил сильнейший. Желаем «Металлургу» в этом сезоне завоевать Кубок Гагарина.Не осталось ли досады, что не выиграли ни одной игры у «Металлурга»? На самом деле большой разницы нет, с каким счётом проиграть, ведь серия проиграна. Знаете, если бы мы были фаворитами серии, то тогда бы досада была. В данном случае для многих игроков «Барыса» это первый опыт, опыт положительный в этом сезоне. Многие из них даже не то что в плей-офф не играли, а просто дебютировали в КХЛ. Что касается третьего периода, то у нас и в овертайме были моменты, когда мы могли забить. Поэтому не могу сказать, что движение у нас было до третьего периода.