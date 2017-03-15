Канарейкин: голы в матче с «Ак Барсом» были нелогичными, потом шла равная игра

Главный тренер омского «Авангарда»подвёл итоги после поражения в четвёртом матче серии с казанским «Ак Барсом» (1:2, 1-3 в серии).«В начале первого периода „Ак Барс“ играл агрессивно, мы много времени защищались. Не удалось нам потом перехватить инициативу. Голы были, впрочем, нелогичными. После них была равная игра.Что случилось в начале матча? Активная работа „Ак Барса“ в начале игры заставила нас прижаться к воротам. На этом всё», — приводит слова Канарейкина «Р-Спорт».