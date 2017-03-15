Лемтюгов: «Авангарду» нужно извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру

Форвард «Авангарда»поделился эмоциями после поражения от «Ак Барса» в четвёртом матче серии плей-офф.«Не устали ли мы все отпускать соперника вперёд, а потом бежать за ним? Поэтому, наверное, кому-то, может быть, и не стыдно. Но давайте будем реалистами и говорить как есть. Перед нашими болельщиками хочется извиниться в первую очередь. Перед теми, кто здесь, и перед теми, кто в Омске. Надо теперь дома сыграть всю игру так, как сегодня в третьем периоде, чтобы нам было не стыдно за все 60 минут и чтобы мы вернулись в Казань. А дальше, как говорится, как пойдёт, опять же — чтобы стыдно не было.Давайте скажем так — просто нужно выиграть три матча. Ещё раз извиняюсь перед болельщиками от лица всей команды», — цитирует Лемтюгова официальный сайт «Авангарда».