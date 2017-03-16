Попов: у «Ак Барса» была некоторая паника, пропустили ненужную шайбу

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в четвёртом матче серии (3-1).«Была тяжёлая игра. Мы начали хорошо, забили два гола в первом периоде. Надо было также играть и дальше, но соперник добавил. У нас появилась некоторая паника, пропустили ненужную шайбу. Хорошо, что победили в итоге.В чём причина такой концовки? Не знаю, почему так. Перестраховываемся, играем на результат. Соперник включает свой максимум в конце игры, нам нужно делать выводы», — цитирует Попова официальный сайт «Ак Барса».