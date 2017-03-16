Йордан: моменты у «Авангарда» были, но «Ак Барс» заблокировал многие броски

Защитник «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы над «Авангардом» (2:1) в четвёртом матче серии (3-1).«Было важно победить сегодня, после того, как мы упустили победу в прошлом матче. Мы хорошо начали игру, забили два гола. Но потом мы допустили несколько ошибок и позволили сопернику вернуться в игру. В третьем периоде мы больше уделяли внимание обороне и хорошо, что удалось справиться с «Авангардом».Тренеры после прошлого матча были недовольны тем, что мы недостаточно хорошо блокировали броски. Просили нас делать это чаще, и мы выполнили огромную работу, поэтому улучшили результат. Моменты у «Авангарда» были, но мы заблокировали много бросков», — приводит слова Йордана официальный сайт «Ак Барса».