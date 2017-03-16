Барбашёв: во втором периоде «Сент-Луис» бросил играть, это стоило нам двух очков

Нападающий «Сент-Луис Блюз»прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» со счётом 1:2.«Мы не очень хорошо начали матч. Начали играть только в последние 10 минут встречи, это была главная наша проблема, именно поэтому мы проиграли. Но последние 10 минут мы провели здорово.Во втором периоде мы просто бросили играть, пропустили в большинстве, допускали потери шайб. Это стоило нам двух очков. В большинстве я хотел сделать пас Берглунду, но они перехватили шайбу и убежали в контратаку.Когда я сам забивал, то не видел, где шайба, пока она не оказалась у меня на крюке. Всё сделал Магнус, мне оставалось только попасть по воротам», — приводи т слова Барбашёва официальный сайт клуба.