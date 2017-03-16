Светлов: Омск попробует зацепиться за серию, а «Динамо» будет совсем тяжело

Олимпийский чемпион, известный тренерсчитает, что «Авангард» способен перевернуть серию с «Ак Барсом», в которой проигрывает со счётом 1-3, а московскому «Динамо» будет тяжело отыграться с того же счёта в противостоянии со СКА.«В советские годы у нас в „Динамо“ было много мастеров, которые ничуть не уступали в классе московским „армейцам“. С этой точки зрения сейчас бело-голубые существенно отстают от „армейцев“ — на сей раз питерских. Да, у нынешнего „Динамо“ есть пять примерно равных пятёрок, но хоккеистов, способных индивидуально решить исход встречи, — единицы. Например, Карпов, который «выстрелил» хет-триком в матче номер один, но затем, увы, ушёл в тень.Зная „Ак Барс“, не сомневался, что все „низовые“ встречи завершатся в его пользу, тогда как в матчах с большим количеством голов все шансы будут у более мастеровитого по составу Омска. Так и произошло: Казань выиграла дважды 2:1 плюс 2:0, Омск — 4:3. Считаю, в этой предсказуемости — проблема „Авангарда“, который пока не смог реализовать некоторое преимущество в индивидуальном мастерстве.Я думаю, Омск ещё попробует зацепиться, ведь — условно — из трёх предстоящих матчей два сибиряки проведут дома. А вот моему родному клубу в этом плане совсем тяжело, поскольку у СКА помимо всего прочего есть и преимущество своего льда», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.